بوتين يُفجر مفاجأة عن مقتل رئيسي.. هذا ما كشفه (فيديو)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات لم يتم تداولها إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته يوم الأحد الماضي.



فخلال مؤتمر صحفي في مينسك، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ، كشف بوتين أمس الجمعة أن مرافقي رئيسي، استخدموا مروحيتين روسيتين كانتا تحلقان مع مروحيته في نفس المنطقة والتوقيت.



لا مشاكل

إلا أن المروحيتين الروسيتين وصلتا إلى وجهتهما دون مشاكل. وقال: مرافقوه أكملوا رحلتهم على متن طائرتي هليكوبتر روسيتين، في نفس الظروف، وفي نفس المسار، ووصلوا في الواقع دون أي مشاكل".



فما كان من لوكاشينكو إلا أن قاطعه، مستفسرا "في نفس الظروف؟!" ليؤكد له نظيره الروسي الأمر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على جودة الصناعات العسكرية الروسية مشيرا إلى أن مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل #روسيا #بوتين #رئيسي #إيران #الصناعات_العسكرية pic.twitter.com/LXr1Cs71ax — RT Arabic (@RTarabic) May 24, 2024 Advertisement

إلى ذلك، أشار بوتين إلى أن علاقة بلاده مع إيران لن تواجه أي تغييرات كبيرة بعد وفاة رئيس البلاد..



بيل 212

يذكر أن الرئيس الإيراني الذي قضى مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان و6 آخرين، فوق احدى المناطق الحدودية الوعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد، كان استقل مروحية أميركية من طراز بيل 412.



وسقطت المروحية إثر اصطدامها بأحد المرتفعات، وسط غابات أرسباران في محيط قرية "أوزي"، بمحافظة أذربيجان الشرقية، وسط ضباب كثيف أخر لساعات وصول فرق الإنقاذ إليها.



أما بالنسبة إلى نوعها فهي نسخة مطورة من "بيل 212" التابعة لعائلة الطائرات المروحية "Huey"، وتم تصنيعها من قبل شركة بيل هليكوبتر تكسترون الأميركية.



كما أنها ذات محركين وأربعة مراوح، تتسع لـ 15 شخصاً، وفق موقع "Military Factory American ".(العربية)



إلى ذلك، أشار بوتين إلى أن علاقة بلاده مع إيران لن تواجه أي تغييرات كبيرة بعد وفاة رئيس البلاد..بيل 212يذكر أن الرئيس الإيراني الذي قضى مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان و6 آخرين، فوق احدى المناطق الحدودية الوعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد، كان استقل مروحية أميركية من طراز بيل 412.وسقطت المروحية إثر اصطدامها بأحد المرتفعات، وسط غابات أرسباران في محيط قرية "أوزي"، بمحافظة أذربيجان الشرقية، وسط ضباب كثيف أخر لساعات وصول فرق الإنقاذ إليها.أما بالنسبة إلى نوعها فهي نسخة مطورة من "بيل 212" التابعة لعائلة الطائرات المروحية "Huey"، وتم تصنيعها من قبل شركة بيل هليكوبتر تكسترون الأميركية.كما أنها ذات محركين وأربعة مراوح، تتسع لـ 15 شخصاً، وفق موقع "Military Factory American ".(العربية)