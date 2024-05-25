بوتين يُفجر مفاجأة عن مقتل رئيسي.. هذا ما كشفه (فيديو)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على جودة الصناعات العسكرية الروسية مشيرا إلى أن مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل #روسيا #بوتين #رئيسي #إيران #الصناعات_العسكرية pic.twitter.com/LXr1Cs71ax
— RT Arabic (@RTarabic) May 24, 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على جودة الصناعات العسكرية الروسية مشيرا إلى أن مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل #روسيا #بوتين #رئيسي #إيران #الصناعات_العسكرية pic.twitter.com/LXr1Cs71ax