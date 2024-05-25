25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
حرب بايدن الباردة.. لماذا لا يستطيع الرئيس أن ينظر إلى روسيا بعقلانية؟
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
25-05-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى الكاتب والصحافي الأميركي سيمور هيرش في مقال نشره عبر موقعه الخاص أن "سن الرئيس الأميركي جو بايدن المتقدم والصعوبات التي يواجهها أثناء إلقاء خطابه ليست هي الأمور الوحيدة التي تعرض إعادة انتخابه للخطر، فهناك مسؤولية أخرى تتمثل في عدم قدرته الطويلة الأمد على رؤية العالم كما هو. ولم يبذل بايدن أي جهد منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط 2022 لترتيب لقاء فردي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن وجهة نظر الرئيس، تحولت الحرب المستمرة بين روسيا في عهد بوتين وأوكرانيا في عهد فولوديمير زيلينسكي إلى أزمة وجودية أصبح فيها مستقبل أميركا على المحك".
Advertisement
وبحسب الكاتب، "من السهل أن يكره أي مواطن أميركي بوتين، ولكن هناك من يعتقد، تحديداً في مجتمع الاستخبارات الأميركية، أن أميركا تتحمل مسؤوليتها الخاصة عن الحرب في أوكرانيا. لقد كان بوتين وأسلافه في موسكو ولمدة ثلاثة عقود شهوداً على ضم منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) دولًا أعضاء قريبة من روسيا، وكان من الممكن تهدئة خوف بوتين الواضح مع تولي إدارة بايدن السلطة ببضع كلمات من واشنطن. لكن لم يصدر أي شيء من بايدن ومساعديه الرئيسيين في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، الذين رددوا مخاوف الرئيس الشديدة بشأن نوايا بوتين".
وتابع الكاتب، "ينضم إلى بايدن في موقفه المتشدد تجاه روسيا اثنان من كبار مساعديه في مجال السياسة الخارجية، وهما وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. بعد فشل سلسلة من المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، عاد بلينكن الأسبوع الماضي من زيارة لأوكرانيا بتوصية مفادها أن البيت الأبيض يجب أن يخفف الحظر الحالي وتوسيع الحرب الخاسرة من خلال السماح للجيش الأوكراني باستهداف مواقع الصواريخ والمدفعية داخل روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الرئيس ومساعديه يعتقدون أن هناك خطًا أحمر، إذا تم تجاوزه، فسيؤدي إلى رد فعل قوي من جانب بوتين، على الرغم من أنهم لا يعرفون أين أو ما قد يكون هذا الخط الأحمر ولا يعرفون "ماذا سيكون رد الفعل".
وأضاف الكاتب، "اليوم، بعد أكثر من عامين من الحرب في أوكرانيا وتحقيق القليل من النجاح، أنفقت أميركا، خلال السنوات التي قضاها بايدن في منصبه، 175 مليار دولار لخوض حرب لا يمكن الفوز بها ولن يتم الفوز بها. وفي الواقع، لن يتم حل هذه المشكلة إلا من خلال الدبلوماسية أو عن طريق الهزيمة الساحقة للجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص الأفراد والتدريب وسوء التجهيز".
وقال مستشار كبير لكاتب المقال إن "بوتين قام بتأمين شبه جزيرة القرم والمقاطعات الأوكرانية الأربع، دونيتسك، وخيرسون، ولوهانسك، وزابوريزهيا، بعد قتال عنيف والتي ضمها بعد وقت قصير من بدء الحرب قبل عامين. أما خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا على بعد ثلاثين كيلومترًا جنوب الحدود الروسية والتي تعد مركزًا للثقافة والنقل، فهي جائزته التالية". وقال المستشار إن الهجوم الشامل على خاركيف، التي فر مواطنوها بالفعل، سيأتي في الوقت الذي يختاره بوتين. وأضاف: "إنه يقاتل الآن من أجل الحصول على موقع تفاوضي قوي في التعامل مع ترامب، الذي يعتقد أنه سيفوز" في تشرين الثاني".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
Lebanon 24
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
01:45 | 2024-05-25
25/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
02:15 | 2024-05-25
25/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُخيفة عن غارة النبطية.. هذه قصة 18 تلميذاً لبنانياً نجوا من القصف!
Lebanon 24
تفاصيل مُخيفة عن غارة النبطية.. هذه قصة 18 تلميذاً لبنانياً نجوا من القصف!
13:00 | 2024-05-24
24/05/2024 01:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيش موسيقي" لدى "حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنه!
Lebanon 24
"جيش موسيقي" لدى "حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنه!
14:00 | 2024-05-24
24/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوثيقة.. هل إنتهت "الخطة الأمنية"؟
Lebanon 24
بالوثيقة.. هل إنتهت "الخطة الأمنية"؟
16:53 | 2024-05-24
24/05/2024 04:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
10:13 | 2024-05-25
كلام لافت... ماذا قال خامنئي عن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي؟
10:04 | 2024-05-25
عالم الزلازل الهولنديّ المُثير للجدل يُطلق تحذيراً مرعباً: هذا ما سيحصل غداً أو الإثنين
10:00 | 2024-05-25
قطاع الطيران ينتعش في دول عربيّة.. أرقام مُبشرة ولافتة!
09:37 | 2024-05-25
البنك الدولي: أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع
09:21 | 2024-05-25
تطوّر مهمّ... الإتّفاق على استئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل
09:15 | 2024-05-25
إكتشاف أثري "غريب" في مصر!
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
25/05/2024 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
25/05/2024 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
25/05/2024 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24