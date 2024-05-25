قطاع الطيران ينتعش في دول عربيّة.. أرقام مُبشرة ولافتة!

يشهد قطاع النقل الجوي في الخليج نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، وذلك تزامناً مع رؤية البلدان الخليجية المستقبلية وما صاحبها من نهضة متكاملة في مختلف الجوانب، في ظل توجُّه قياداتها لتنمية مصادر الدخل وتنويعها.

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ويشكّل مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" في نسخته الثالثة، والذي عُقد بالرياض خلال الفترة 20 - 22 أيار الحالي، بتنظيمٍ من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، رؤية مبتكرة لنقل جوي دولي مستدام، حيث شهد توقيع صفقات بـ39 مليار دولار، وعديداً من عروض تمكين الاستثمار في القطاع تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، بمشاركة 26 جهة عارضة.



وحظي المؤتمر بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني، ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران، من أكثر من 130 دولة.



السعودية.. استثمارات بـ100 مليار دولار ويشكّل مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" في نسخته الثالثة، والذي عُقد بالرياض خلال الفترة 20 - 22 أيار الحالي، بتنظيمٍ من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، رؤية مبتكرة لنقل جوي دولي مستدام، حيث شهد توقيع صفقات بـ39 مليار دولار، وعديداً من عروض تمكين الاستثمار في القطاع تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، بمشاركة 26 جهة عارضة.وحظي المؤتمر بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني، ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران، من أكثر من 130 دولة.

- سعت السعودية لتطوير قطاع النقل الجوي، وأولت ذلك أهمية كبيرة من خلال عديد من المشاريع العملاقة التي أطلقتها في مجال الطيران والشحن الجوي، كبوابة لربط العمل بأسطول ضخم من الطائرات.



- لتعزيز أسطولها، وقّعت شركة الخطوط السعودية، على هامش مؤتمر "مستقبل الطيران 2024"، صفقة مع شركة "إيرباص" العالمية، لشراء 105 طائرات من طراز "A320-Neo وA321-Neo"، بهدف توسيع أسطولها وتحديثه وتعزيز الربط الجوي مع دول العالم.



- في تشرين الأول الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض" توني دوغلاس، عن تطلع الشركة إلى تشغيل أسطول مكون من 200 طائرة وخدمة أكثر من 110 وجهات حول العالم في عام 2030، وفق ما نقلته قناة "سي إن بي سي عربية" الاقتصادية المتخصصة.



- "طيران الرياض" ستبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2025، مع بدء استلام طلبيتها من طائرات "787 دريملاينر"، وفق دوغلاس.



- قدمت المملكة عروضاً لفرص استثمارية بقيمة 100 مليار دولار خلال مؤتمر "مستقبل الطيران 2024"، توفر منها مطارات المملكة فرصاً تتجاوز 50 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



- وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسري كشف في مؤتمر صحفي خاص على هامش المؤتمر، عن وجود تحديثات وتطوير في الجانب التشريعي لنظام الطيران المدني من لوائح اقتصادية، وخدمات العملاء، وإدارة المجال الجوي، وغيرها.



- بحسب الجاسر، فإن تطوير التشريعات يهدف إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، بالوصول إلى أكثر من 300 مليون راكب و250 جهة، إلى جانب مستهدفات عدد من الاستراتيجيات الأخرى.

- كذلك، استضافت الرياض أيضاً، في أيار الجاري، المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، الذي أقامته شركة "مطارات الرياض" بحضور رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو، وقادة قطاع الطيران والرؤساء التنفيذيين للمطارات.



- يقام المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 800 متخصص من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الدور الفاعل للمملكة في قطاع إدارة المطارات والطيران.



- حول المردود الاقتصادي من قطاع الطيران، كشفت هيئة الطيران المدني، في الـ18 من أيار الجاري، عن إسهام القطاع بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار في قطاع السياحة.



قطر.. أداء قياسي لمطار حمد الدولي

- شهد قطاع الطيران في قطر نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحقيق عديد من الإنجازات، وهو ما أسهم في تتويج الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط"، كما حازت جائزتي "أفضل درجة رجال أعمال" و"أفضل تطبيق للسفر"، في أيار الجاري.



- حقق مطار حمد الدولي أداءً قياسياً في حركة المسافرين خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك بزيادة 27.6%، كما سجل نمواً في حركة الطيران وعمليات الشحن الجوي بلغت نسبتهما 23.9% و15.4% على الترتيب.



- بحسب الإحصاءات الرسمية، فقد استقبل مطار حمد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024، ما مجموعه 13.171.540 مسافراً، كما شهدت حركة الطيران أعلى مستوياتها مقارنة بالعام السابق، بإجمالي 69.959 رحلة.



- تشغل "الخطوط القطرية" أكثر من 150 طائرة من طراز "بوينغ"، من بينها 123 طائرة ركاب، و29 طائرة شحن، إضافة إلى 112 طائرة أخرى قيد الطلب.



الإمارات.. اهتمام ونمو

- تولي الإمارات قطاع الطيران اهتماماً كبيراً، من خلال الاستثمار في مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات توسعة بالمطارات الدولية، فضلاً عن جهود الناقلات لتوسيع وجهاتها أمام المسافرين، والاستثمار في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين عبر مطاراتها بنسبة 14.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



- بحسب سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، فإن عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات سجَّل 36.5 مليون مسافر، من بينهم 10.72 ملايين مسافر قادم، في حين بلغت أعداد المغادرين 10.87 ملايين مسافر، وسجلت أعداد العابرين 14.94 مليون مسافر.



- شهدت حركة الشحن الجوي نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الشحن الجوي خلال الربع الأول، 1.1 مليون طن بنسبة نمو تبلغ 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الواردات 269526 طناً، في حين بلغت الصادرات 119490 طناً، ونحو 714446 طن ترانزيت.



- استقبل مطار دبي الدولي وحده، في الربع الأول من العام الجاري، 23 مليون مسافر، وهو أعلى رقم مسافرين فصليّ يسجله في تاريخه.



الكويت.. توقعات بنمو الحركة

- حظي قطاع النقل الجوي في الكويت مؤخراً، باهتمام كبير من قبل الدولة، ما أسهم في تنامي حركة السفر، وتعدد الوجهات عبر مطار الكويت الدولي، حيث بلغ إجمالي حركة الركاب منه وإليه في عام 2023، نحو 15.616.800 راكب، بحسب الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.



- في شباط الماضي، صرح مدير إدارة النقل الجوي بمطار الكويت عبد الله الراجحي، بأن عدد الشركات المشغلة وصل إلى 40 شركة طيران، وأن عدد الدول التي ترتبط مع المطار وصل إلى 39 دولة.



- يفيد الراجحي بأن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي تقوم بالتشغيل إلى ما يقارب 80 وجهة؛ وذلك سعياً نحو ربط المطار بأكبر شبكة مطارات عالمية لتحقيق متطلبات سوق النقل الجوي في الدولة.



- ضمن الاستراتيجية الخاصة باستيعاب المسافرين خلال الصيف، يقول الراجحي إن حركة الركاب والطائرات المتوقعة في مطار الكويت الدولي خلال العطلة الصيفية التي تبدأ من بداية شهر حزيران إلى منتصف شهر أيلول القادم، ستصل إلى 5.570.000 مليون راكب بواقع 42.117 ألف رحلة، ما بين مغادِرة أو قادمة.



عُمان.. نمو عدد المسافرين

- حقق قطاع السفر والسياحة في عُمان نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة بنهاية مارس 2024، بنسبة 16.8%، مسجلاً 3 ملايين و840 ألفاً و354 مسافراً مقارنة بـ3 ملايين و287 ألفاً و15 مسافراً بنهاية آذار 2023.



- بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، أن عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بلغ 3 ملايين و482 ألفاً و325 مسافراً بارتفاعٍ نسبته 17.7%، سافروا على متن 25 ألفاً و204 رحلات، بارتفاع في عدد الرحلات بلغت نسبته 13.8% بنهاية مارس 2024.



- من بين الرحلات 23 ألفاً و237 رحلة دولية سافر على متنها 3 ملايين و232 ألفاً و76 مسافراً، وألف و967 رحلة داخلية سافر على متنها 250 ألفاً و249 مسافراً.



- تخطط سلطنة عُمان لإضافة 6 مطارات جديدة، يُتوقع تشغيل معظمها بحلول عام 2028-2029، ورفع أعداد المسافرين إلى نحو 50 مليون مسافر سنوياً، حسبما أعلن نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني العُمانية، في حديث لوكالة "الشرق بلومبيرغ".



البحرين.. تعافٍ بعد جائحة كورونا

- بدأ مطار البحرين الدولي يستعيد عافيته خلال العامين الماضيين بعد جائحة كورونا، وانعكس ذلك في ارتفاع حركة المسافرين في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 11%، مع ارتفاع عدد من الوجهات الجديدة.



- بلغ عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي 2.312.78 مسافراً في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.082.453 في الفترة نفسها من العام الماضي.

- بلغ عدد القادمين قرابة 1.169.145 مسافراً مقارنة بـ1.054.642 مسافراً في الربع الأول من 2023.



- للعام الثاني على التوالي، نال مطار البحرين جائزة "أفضل موظفي مطار في الشرق الأوسط" من مؤسسة "سكاي تراكس"، وذلك في حفل جوائز المطارات العالمية 2024، والتي تعتبر من أعلى مراجع التصنيف في صناعة الطيران العالمية وتعتمد على تصويت الجمهور، فيما يعد من أكبر الاستقصاءات السنوية العالمية لرضى العملاء. (الخليج أونلاين)

