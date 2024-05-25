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عربي-دولي

هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا

Lebanon 24
25-05-2024 | 04:54
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن هبوط مروحيته اضطراريا اليوم السبت في ملعب مدينة فانادزور بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكتب باشينيان في صفحته على "فيسبوك": "بسبب سوء الأحوال الجوية هبطت مروحيتنا اضطراريا في فانادزور والآن نواصل رحلتنا على متن السيارة. أتمنى يوما جميلا للجميع".
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع عندما كان باشينيان في طريقه إلى مدينة تاشير على الحدود مع جورجيا.
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