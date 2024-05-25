هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن هبوط مروحيته اضطراريا اليوم السبت في ملعب مدينة فانادزور بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وكتب باشينيان في صفحته على "فيسبوك": "بسبب سوء الأحوال الجوية هبطت مروحيتنا اضطراريا في فانادزور والآن نواصل رحلتنا على متن السيارة. أتمنى يوما جميلا للجميع".وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع عندما كان باشينيان في طريقه إلى مدينة تاشير على الحدود مع جورجيا.