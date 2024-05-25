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عربي-دولي

بواسطة "الدفاع الجوي".. روسيا تعلن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية

Lebanon 24
25-05-2024 | 05:17
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق منطقتي بيلغورود وكورسك.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود، مين بينها واحدة اليوم السبت و 2 خلال الليلة الماضية.
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية أسقطت مسيرة أخرى فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا، خلال ليلة أمس الجمعة.
 
وقبل الإعلان عن إسقاط المسيرة الثالثة فوق بيلغورود، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا حول إسقاط 3 مسيرات أوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيانها صباح اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.

وجاء في بيان الوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، تم إفشال محاولة أخرى لنظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك". (سكاي نيوز عربية)
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