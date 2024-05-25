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عربي-دولي

طائرة إيرانية تهبط بشكل إضطراريّ.. وفيديو يُوثّق اللحظات المرعبة التي عاشها الركاب

Lebanon 24
25-05-2024 | 05:39
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أفاد مدير عام المطارات في محافظة أردبيل محمد قصابي، بأن طائرة ركاب من طراز فوكر 100 كانت متجهة من طهران إلى مدينة تبريز، قامت بهبوط اضطراري في مطار أردبيل، بسبب خلل فني، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

كما ذكر أنه لم تقع خسائر في الأرواح في الحادثة، لكن اشتكى 4 أشخاص من غثيان شديد وصداع وألم في الأذن بعد الهبوط الإضطراري وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.
 
ولم يدل المسؤول الإيراني بتفاصيل أكثر حول الحادثة، فيما أعلنت جامعة أردبيل للعلوم الصحية أنه تم إرسال 7 سيارات إسعاف، وحافلة، إلى المطار، عقب تلقي بلاغ بالهبوط الإضراري، ووضع المستشفيات في حالة تأهب.

وطائرة الركاب التي قامت بهبوط اضطراري تتبع لشركة الخطوط الجوية الإيرانية Iran Air"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول". (العربية) 
 
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