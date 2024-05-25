ما هو الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران؟

أعلنت لجنة الانتخابات في إيران أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية سيبدأ يوم الخميس المقبل، على ما نقلت وكالة تسنيم للأبناء.



وقالت الوكالة إنه كان من المقرر إجراء انتخابات الدورة الرئاسية الرابعة عشرة في حزيران عام 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الأربع سنوات للحكومة الثالثة عشرة التي أجريت في وقت سابق، لكن بسبب ما الحدث الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، تقرر إقامة الانتخابات قبل الموعد المقرر.

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وقام المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين الماضي، بتعيين محمد مخبر رئيسا للبلاد استناداً إلى الدستور الإيراني.



وبحسب ما أعلنه مقر الانتخابات في البلاد، وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، فقد تم الانتهاء من الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 أيار إلى 3 حزيران ولمدة 5 أيام.

ومن ثم سيقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 حزيران، وفي 11 حويران سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات الحكومية الرابعة عشرة.



وبحسب المتحدث باسم مقر الانتخابات، فإن الموعد النهائي لإعلان المرشحين هو من 12 إلى 26 حزيران، على أن يتم التصويت لانتخاب الرئيس التاسع لإيران في 28 تموز المقبل. (سكاي نيوز عربية)