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إقتصاد
لمساعدة أوكرانيا... مجموعة السبع تسعى لاستخدام الأصول الروسية
Lebanon 24
25-05-2024
|
06:28
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أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، أن الوزراء سيعلنون، استكشاف سبل لاستخدام العوائد المتوقعة للأصول الروسية المجمدة في مساعدة أوكرانيا.
وجمدت مجموعة السبع وحلفاء لها أصولا روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد أن بدأت موسكو حربها ضد جارتها أوكرانيا في شباط 2022.
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وجاء في مسودة البيان: "نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل الممكنة لاستخدام الأرباح الاستثنائية للأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا". (سكاي نيوز)
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