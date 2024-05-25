هل سيشارك الاتحاد الأوروبي بمراقبة معبر رفح؟ مسؤول يكشف

في وقت لا تزال فيه التوترات قائمة بين إسرائيل ومصر إثر الاتهامات المتبادلة بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، يبدو أن بحثاً يدور في أروقة الاتحاد الأوروبي حول المشاركة في مراقبة عمل هذا المعبر الحيوي بعد انتهاء الحرب على القطاع، التي لا يبدو أن لها أفقاً حتى الآن.

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وكشف مسؤول أوروبي رفيع أن الاتحاد يدرس إمكانية لعب دور في مراقبة معبر رفح بين غزة ومصر بعد انتهاء الحرب، لافتاً إلى أن أن الاتحاد الأوروبي تلقى طلبات من عدة أطراف من ضمنها إسرائيل من أجل دراسة إمكانية تنفيذ هذه الفكرة، وإعادة إرسال بعثة إلى المعبر. وكشف مسؤول أوروبي رفيع أن الاتحاد يدرس إمكانية لعب دور في مراقبة معبر رفح بين غزة ومصر بعد انتهاء الحرب، لافتاً إلى أن أن الاتحاد الأوروبي تلقى طلبات من عدة أطراف من ضمنها إسرائيل من أجل دراسة إمكانية تنفيذ هذه الفكرة، وإعادة إرسال بعثة إلى المعبر.

ولفت المسؤول إلى أنهُ من المرجح أن يحصل منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على الضوء الأخضر من الوزراء الأوروبيين الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين القادم من أجل وضع خيارات لإعادة انتشار محتمل لمهمة الاتحاد الأوروبي عند المعبر، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



مع هذا، فقد أكد المسؤول أن هذا الأمر لن يحصل بطبيعة الحال في الظروف الحالية، حيث لا تزال الحرب مستعرة، إنما المستقبل.



وسبق للاتحاد المكون من 27 دولة أن أوفد بعثة عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر، لكن تم تعليقها بعد عامين بعد سيطرة حركة حماس على غزة.



يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت سيطرت في السادس من أيار على الجانب الفلسطيني من المعبر، وأغلقته، ثم بدأت تتوغل في شرق المدينة التي شكلت خلال الأشهر الماضية ملجأ لمئات آلاف النازحين من شمال ووسط القطاع.



وعرقل التوسع العسكري الإسرائيلي دخول شاحنات الإغاثة إلى غزة المدمرة، حسب ما أكد مسؤولون مصريون، داعين إسرائيل إلى إعادة المعبر إلى الفلسطينيين قبل بدء تشغيله مجددا.



إلا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين اتهموا الجانب المصري بإغلاق المعبر ومنع قافلات الإغاثة من الدخول، وهو ما نفته القاهرة جملة تفصيلاً.



كذلك، تكدست مئات الشاحنات المحملة بالأغذية والمساعدات الطبية على الحدود المصرية، ما أدى إلى تلف كميات كبيرة منها. (العربية نت)