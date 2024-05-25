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عربي-دولي

ملياردير بارز يُطلق تحذيراً يتعلّق بـ"واتساب".. ما الذي كشفه عن التطبيق؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 07:54
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انقض ملياردير التكنولوجيا المثير للجدل إيلون ماسك في تغريدة على منصة "إكس" على تطبيق المراسلة "واتساب" محذراً المستخدمين من سرقة محادثاتهم.

وزعم ماسك أن تطبيق واتساب للمراسلة ينقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام وكل ليلة، مشيراً أيضاً إلى أن بعض المستخدمين ما زالوا يعتقدون أن التطبيق آمن.
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وأكد مقطع فيديو شاركه ماسك في تغريدته، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين حتى ليلاً في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة. (العربية)
 
 
 
 

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