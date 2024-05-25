إستطلاع يكشف: 77% من الإسرائيليين يعتقدون أن "حماس" فازت في الحرب

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كشف استطلاع رأي إسرائيلي أن معظم الإسرائيليين، أو ما نسبته 77 في المئة، يعتقدون أن حركة حماس انتصرت، حتى الآن، في الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن 37 في المئة من المصوتين المؤيدين لليمين الإسرائيلي يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب، مقابل 16 في المئة من اليمينيين يعتقدون أن إسرائيل هي المنتصرة حتى الآن.وفي ما يتعلق بالوسطيين وأنصار اليسار في إسرائيل، أظهر الاستطلاع أن ما نسبته 40 في المئة منهم يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مقابل 4 في المئة يعتقدون أن إسرائيل هي التي انتصرت.وهذا يعني أن 77 في المئة من الإسرائيليين، من كافة الأطياف السياسية، يعتقدون حماس انتصرت، فيما يعتقد 20 في المئة فقط من الإسرائيليين أن إسرائيل انتصرت. (سكاي نيوز)