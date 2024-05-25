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عربي-دولي

تطوّر مهمّ... الإتّفاق على استئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
25-05-2024 | 09:21
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قال مسؤول مطلع اليوم السبت، إنه من المقرر أن تستأنف خلال أيام مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته نظرا لحساسية الموضوع، أن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.
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وتابع المصدر: "في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أمريكية نشطة".

وكشف موقع "يديعوت أحرنوت" أن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل بناء على مقترحات الوسطاء.

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الوسطاء قدموا مقترحا جديدا لصفقة تبادل، مشيرة إلى أن مباحثات باريس هدفت إلى بناء أرضية تتيح التقدم في المفاوضات. (سكاي نيوز)
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