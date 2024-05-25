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عربي-دولي
كلام لافت... ماذا قال خامنئي عن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي؟
Lebanon 24
25-05-2024
|
10:13
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قال المرشد الايراني آية الله خامنئي إن العمل والخدمة من أجل الشعب والتمتع بالجماهيرية كانت أبرز ميزات ضحايا المروحية المنكوبة.
وشرح خامنئي لدى استقباله عوائل الضحايا، الخدمات التي قدموها للوطن وخاصة كل من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، في الجبهتين الداخلية والخارجية.
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وأضاف خامنئي: "إبراهيم رئيسي كان يعمل ليلا نهارا، ولم يكن يعرف التعب أبدا"، مشيرا إلى أن "التشييع المهيب الذي شهدته إيران أثبت أن الشعب حيّ. وهذا التشييع أثبت للعالم عمليا كم أن الشعب وفي لرئيس جمهوريته، ولكل من يجسد مبادئ الثورة الإسلامية". (روسيا اليوم)
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