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عربي-دولي

لافروف وباقري كني يؤكدان استمرار سير البلدين نحو شراكة استراتيجية كاملة

Lebanon 24
25-05-2024 | 10:45
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والقائم بأعمال الخارجية الإيراني علي باقري كني التزامهما بمواصلة المسار الذي رسمته قيادتا البلدين نحو الشراكة الاستراجية الكاملة.

وفي اتصال هاتفي بين الجانبين شدّدا على استمرار البلدين في تنفيذ جميع الاتفاقيات والمشاريع المبرمة في مجموعة واسعة من المجالات. 
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وجاء في بيان الخارجية الروسي: "أعرب الوزير لافروف لباقري كني عن تعازيه القلبية في الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فيما عبّر باقري عن خالص شكره للقيادة الروسية على اهتمامها ومواساتها لإيران".
 
وكتب باقري كني على منصة "إكس": "تلقيت اتصالا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إطار الاتصالات المستمرة بين البلدين".

وأضاف: "قمنا بمراجعة البرامج الثنائية والمتعددة ويجري تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين البلدين".

وأكد أن "طريق التعددية هو الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا نحو عالم عادل يحظى فيه كل طرف بدوره". (روسيا اليوم) 
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