قرار مُؤلم من تركيا تجاه إسرائيل... هذا ما أعلنه أردوغان

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم الاتفاق مع أقطاب المال والأعمال في البلاد على وقف التجارة مع إسرائيل.وأضاف أردوغان خلال مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEİK" المنعقد في إسطنبول: "قرارنا الذي اتخذناه بخصوص قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، يهدف للضغط على إسرائيل التي قتلت أكثر من 36 ألف فلسطيني في حربها على غزة، وإجبارها على وقف النار والحرب على القطاع".وتابع: "نواصل التنسيق الكامل مع رجال الأعمال وكل القطاعات الاقتصادية بخصوص كل خطواتنا المتعلقة بهذا الأمر. وسنواصل الضغط التجاري والاقتصادي والسياسي والديبلوماسي، على إسرائيل وحكومة نتنياهو، حتى توقف بشكل كامل المجازر التي ترتكبها في غزة".وأكد أردوغان أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بخصوص هذا الملف وغيره من الملفات، مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEİK"، قائلا إنه "قد تكون مواقفنا السياسية وأفكارنا وقناعاتنا مختلفة، ولكن بالمحصلة نحن متفقون على ضرورة تحقيق الفائدة لدولتنا تركيا".وشدد على أن يدعم بشكل كامل "كل من يعمل على دعم الاقتصاد التركي، بالتصدير أو الاستيراد أو خلق فرص العمل، ولن يندم من يثق بتركيا بهذا الملف". (روسيا اليوم)