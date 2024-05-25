22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحطّم طائرة استطلاع في بحر الصين.. ودعوات لتوخي الحذر!
Lebanon 24
25-05-2024
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الصين اليوم السبت، عن تحطم طائرة استطلاع بدون طيّار في مياه بحر الصين الجنوبي في وقت سابق من أيار الجاري.
وحذرت بكين من تحطم طائرة صينية بدون طيّار للمسح البيئي في المياه بين تايوان والفلبين، في الوقت الذي يستعد فيه جيش التحرير الشعبي الصيني لإطلاق تدريبات تستمر يومين حول الجزيرة.
Advertisement
وفي هذا الشأن، قالت إدارة السلامة البحرية الصينية، إن المسيّرة التي يبلغ طولها 4 أمتار (13 قدمًا) لمسح المحيط تحطمت في البحر في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها لم تحدّد موعدًا ونبهت السفن إلى أن تكون في حالة تأهب.
ووفقا للإحداثيات التي قدمتها الإدارة، كان موقع التحطم على بعد حوالي 145 كيلومترا (90 ميلا) من تايوان وحوالي 100 كيلومتر من قناة باشي، وهي منطقة ملاحية مهمة بين تايوان والفلبين.
ويأتي الحادث مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، مع سلسلة من المواجهات البحرية بين السفن الصينية والفلبينية في الأشهر الأخيرة.
كما يأتي بعد أن أجرت الولايات المتحدة والفلبين مناورات عسكرية في غرب المحيط الهادئ الشهر الماضي، ونشرت صواريخ متوسطة المدى.
وتستخدم كل من الصين والولايات المتحدة بشكل متزايد طائرات بدون طيار مدنية وعسكرية في المياه المتنازع عليها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
Lebanon 24
النائب ميشال المر يدخل القفص الذهبيّ.. الإحتفالات تعمّ بتغرين (فيديو + صور)
09:45 | 2024-05-25
25/05/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
Lebanon 24
سلعة فارهة يستوردها لبنان بأكثر من 8 ملايين دولار.. هل تُهرّب إلى سوريا؟
01:45 | 2024-05-25
25/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
Lebanon 24
لا "ديليفري" في بيروت
02:15 | 2024-05-25
25/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
12:35 | 2024-05-25
25/05/2024 12:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
10:24 | 2024-05-25
25/05/2024 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2024-05-25
قتلى وجرحى في ضربات روسية تطالُ خاركيف بأوكرانيا
16:39 | 2024-05-25
هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم".. القسام توجه رسالة جديدة إلى عائلات الأسرى في إسرائيل (فيديو)
16:00 | 2024-05-25
ماذا يعني اعتراف الدول فردياً بدولة فلسطين؟ حقائق مهمة يجبُ معرفتها
15:45 | 2024-05-25
آخر معلومة.. من هو لؤي النايف المُستهدف بـ"عبوة المزة" في سوريا؟
15:43 | 2024-05-25
عدد ضحاياه تجاوز الـ 5 سيدات: اعترافات جديدة لسفاح النساء بمصر.. وهذه صورته!
15:15 | 2024-05-25
"حذرت من مخاطر العصيان".. نتنياهو يعلّق على فيديو الجندي المتمرد
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
26/05/2024 01:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
26/05/2024 01:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
26/05/2024 01:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24