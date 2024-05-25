تحطّم طائرة استطلاع في بحر الصين.. ودعوات لتوخي الحذر!

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أعلنت الصين اليوم السبت، عن تحطم طائرة استطلاع بدون طيّار في مياه بحر الصين الجنوبي في وقت سابق من أيار الجاري.وحذرت بكين من تحطم طائرة صينية بدون طيّار للمسح البيئي في المياه بين تايوان والفلبين، في الوقت الذي يستعد فيه جيش التحرير الشعبي الصيني لإطلاق تدريبات تستمر يومين حول الجزيرة.وفي هذا الشأن، قالت إدارة السلامة البحرية الصينية، إن المسيّرة التي يبلغ طولها 4 أمتار (13 قدمًا) لمسح المحيط تحطمت في البحر في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها لم تحدّد موعدًا ونبهت السفن إلى أن تكون في حالة تأهب.ووفقا للإحداثيات التي قدمتها الإدارة، كان موقع التحطم على بعد حوالي 145 كيلومترا (90 ميلا) من تايوان وحوالي 100 كيلومتر من قناة باشي، وهي منطقة ملاحية مهمة بين تايوان والفلبين.ويأتي الحادث مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، مع سلسلة من المواجهات البحرية بين السفن الصينية والفلبينية في الأشهر الأخيرة.كما يأتي بعد أن أجرت الولايات المتحدة والفلبين مناورات عسكرية في غرب المحيط الهادئ الشهر الماضي، ونشرت صواريخ متوسطة المدى.وتستخدم كل من الصين والولايات المتحدة بشكل متزايد طائرات بدون طيار مدنية وعسكرية في المياه المتنازع عليها. (سكاي نيوز)