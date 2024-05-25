بوساطة مصر وقطر.. "مقترحات جديدة" تحيي مفاوضات هدنة غزة





وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم الكشف عن اسمه أن "هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع، وهناك اتفاق"، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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وكان مصدر مسؤول مطلع، طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته، قال إن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة. أعلن مسؤول إسرائيلي، أن "لدى الحكومة نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة".وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم الكشف عن اسمه أن "هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع، وهناك اتفاق"، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وكان مصدر مسؤول مطلع، طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته، قال إن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.

وتابع المصدر "في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة".



ولم تثمر مفاوضات جرت في مطلع أيار بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطرية ومصرية وأميركية، أي اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل. (الحرة)