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عربي-دولي

بايدن يتطاول مجددًا على بوتين.. فماذا قال؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 14:30
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لا يوجد ولن يكون هناك جنود أميركيون في أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على دعمه لنظام كييف في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بايدن في حديثه أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، أن "واشنطن تواصل تزويد كييف بالأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني"، وقال: "لا يوجد جنود أمركيون في أوكرانيا، وأنا ملتزم بإبقاء الأمر على هذا النحو".
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وتابع: "نقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل دعمها. نحن نواجه رجلا أعرفه منذ سنوات عديدة، رجلا طاغية وقاسياً. لا يمكننا أن نتراجع ولن نتراجع".

وأضاف بايدن: "كان بوتين واثقا من أن الناتو سوف ينقسم"، زاعماً أنه خلال اجتماع في جنيف عام 2021، أخبر الزعيم الروسي أنه "إذا كان يريد "فنلندا" أي حياد أوكرانيا، فسوف يحصل في النهاية على "طابع أطلسي" لأوروبا بأكملها". ووفقا له، "اليوم أصبح (الناتو) أكبر تحالف دفاعي في تاريخ العالم وأقوى منه في أي وقت مضى".
 
 
وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 شباط الماضي، رد بايدن بهذه الطريقة يؤكد أنه "أفضل" لروسيا الاتحادية كرئيس للولايات المتحدة من الجمهوري دونالد ترامب.

ووصف الزعيم الروسي هذه التهجمات التي لجأ إليها بايدن بأنها مجرد تأكيد على سير روسيا في الاتجاه الصحيح. بدوره، قال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن مثل هذه التصريحات لبايدن تهين فقط الولايات المتحدة نفسها وتشكل "عارا كبيرا" عليها. (روسيا اليوم)
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