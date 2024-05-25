بايدن يتطاول مجددًا على بوتين.. فماذا قال؟

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لا يوجد ولن يكون هناك جنود أميركيون في أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على دعمه لنظام كييف في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد بايدن في حديثه أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، أن "واشنطن تواصل تزويد كييف بالأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني"، وقال: "لا يوجد جنود أمركيون في أوكرانيا، وأنا ملتزم بإبقاء الأمر على هذا النحو".وتابع: "نقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل دعمها. نحن نواجه رجلا أعرفه منذ سنوات عديدة، رجلا طاغية وقاسياً. لا يمكننا أن نتراجع ولن نتراجع".وأضاف بايدن: "كان بوتين واثقا من أن الناتو سوف ينقسم"، زاعماً أنه خلال اجتماع في جنيف عام 2021، أخبر الزعيم الروسي أنه "إذا كان يريد "فنلندا" أي حياد أوكرانيا، فسوف يحصل في النهاية على "طابع أطلسي" لأوروبا بأكملها". ووفقا له، "اليوم أصبح (الناتو) أكبر تحالف دفاعي في تاريخ العالم وأقوى منه في أي وقت مضى".