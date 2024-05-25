نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً، اليوم السبت، تطرق فيه إلى هوية المستهدفين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت شاحنة في محيط مدينة القصير بريف حمص الغربي الجنوبي، بالقرب من الحدود اللبنانية - السورية.

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وقال التقرير إن طائرة مسيرة استهدفت بصاروخين مُوجهين، شاحنة تحمل أسلحة وذخائر، كما طالت أيضاً سيارة تقلّ شخصين مرتبطين بحزب الله اللبناني، وذلك عند مفرق قرية الضبعة بريف مدينة القصير جنوب غربي محافظة حمص، وسط البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الإستهداف أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر داخل السيارة، موضحاً أن مدينة القصير تعتبر من أبرز المعاقل لحزب الله في سوريا، وتضم العديد من مستودعات الأسلحة، وذلك بسبب قربها من الحدود مع لبنان، وسهولة نقل هذه الأسلحة من سوريا إلى لبنان والعكس.

من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن العبوة الناسفة التي انفجرت صباح اليوم السبت قرب الإسكان ضمن منطقة المزة في الطرف الغربي من العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل العقيد لؤي زهير النايف (50 عاماً).

وذكر التقرير أن النايف يعمل في إدارة التجنيد العامة التابعة للجيش السوري وينحدر من بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وقد أسفر الانفجار أيضاً عن احتراق 3 سيارات كانت مركونة بجانب سيارة الضابط.





