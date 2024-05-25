Advertisement

عربي-دولي

عدد ضحاياه تجاوز الـ 5 سيدات: اعترافات جديدة لسفاح النساء بمصر.. وهذه صورته!

Lebanon 24
25-05-2024 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1204100-638522743451929706.jpg
Doc-P-1204100-638522743451929706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف "سفاح النساء" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، باعترافات جديدة بعد القبض عليه.

وقال "كريم.م .م" ويبلغ من العمر 40 عاما، المتهم بقتل عدد من الفتيات في مصر والمعروف بـ"سفاح التجمع" في اعترافاته الأولية، أنه تخرج في إحدى الجامعات الأميركية، وكان يعمل مدرسا، لكنه ترك العمل، وكان يعمل قبل ضبطه في الأعمال الحرة، وانفصل عن زوجته، بعد إنجابه طفلا منها يبلغ حاليا 10 سنوات.
Advertisement

كما أكد أنه تعرف على ضحاياه من خلال الإنترنت والكافيهات والملاهي الليلية، وكانت لديه ممارسات سادية، وقام بإجبارهن على تناول المخدرات، مؤكدا أنه عدد ضحاياه تجاوز الـ 5 سيدات.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لـ"العربية" أن المتهم أدلى باعترافاته كاملة، كاشفا أنه كان يتواصل مع ضحاياه عن طريق الإنترنت وقام بإنشاء عازل صوت في شقته المتواجدة في منطقة التجمع الخامس، وقام بالتخلص من أكثر من 5 سيدات بنفس الطريقة، ثم قام بإلقاء جثامينهن في صحراء المحافظات لعدم فضح أمره.
 
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها تعود لـ"سفاح التجمع" الجديد، يظهر فيها بحركات غريبة، وجسده مليء بالوشوم. (وكالات)
 
 
 
مصر.. نشر صور
 
مصر.. نشر صور

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2024-05-26
02:25 | 2024-05-26
02:12 | 2024-05-26
02:05 | 2024-05-26
01:50 | 2024-05-26
01:40 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24