عدد ضحاياه تجاوز الـ 5 سيدات: اعترافات جديدة لسفاح النساء بمصر.. وهذه صورته!

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اعترف "سفاح النساء" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، باعترافات جديدة بعد القبض عليه.وقال "كريم.م .م" ويبلغ من العمر 40 عاما، المتهم بقتل عدد من الفتيات في مصر والمعروف بـ"سفاح التجمع" في اعترافاته الأولية، أنه تخرج في إحدى الجامعات الأميركية، وكان يعمل مدرسا، لكنه ترك العمل، وكان يعمل قبل ضبطه في الأعمال الحرة، وانفصل عن زوجته، بعد إنجابه طفلا منها يبلغ حاليا 10 سنوات.كما أكد أنه تعرف على ضحاياه من خلال الإنترنت والكافيهات والملاهي الليلية، وكانت لديه ممارسات سادية، وقام بإجبارهن على تناول المخدرات، مؤكدا أنه عدد ضحاياه تجاوز الـ 5 سيدات.إلى ذلك، أكد مصدر أمني لـ"العربية" أن المتهم أدلى باعترافاته كاملة، كاشفا أنه كان يتواصل مع ضحاياه عن طريق الإنترنت وقام بإنشاء عازل صوت في شقته المتواجدة في منطقة التجمع الخامس، وقام بالتخلص من أكثر من 5 سيدات بنفس الطريقة، ثم قام بإلقاء جثامينهن في صحراء المحافظات لعدم فضح أمره.