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عربي-دولي

هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم".. القسام توجه رسالة جديدة إلى عائلات الأسرى في إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 16:39
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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فيديو موجهًا إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، يتضمن صورًا لعدد من المحتجزين الذين قُتلوا بقصف إسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في الفيديو لأهالي الأسرى" "جيشكم بأوامر من نتنياهو أهان كرامتهم أحياء وسيعيدهم أمواتا".
 
وتضمّن الفيديو الذي نُشر اليوم السبت، كلمات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومتحدث الجيش دانيال هاغاري، وهم يظهرون خلف زجاج تعرّض لطلقات نارية.

ووفق الفيديو، يقول نتنياهو "منذ بداية الحرب نعمل على إعادة الأسرى إلى البيت جميعهم، وعندما أقول جميعهم يعني جميعهم"، في حين يقول غالانت: "نبذل جهدا جبارا لإعادة الأسرى"، أما هاغاري فيقول: "علينا الواجب الأخلاقي لعمل كل شيء بكل الجهود لإعادة الأسرى إلى منازلهم".
 
 
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وعقب ذلك تظهر عبارة: "هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر"، تليها صور لعدد من الأسرى أمواتا مضرجين بدمائهم وعليهم أتربة في دلالة على أنهم قُتلوا بقصف إسرائيلي لمبان في قطاع غزة، وينتهي الفيديو بعبارة "هكذا ستستعيدونهم"، ومن ثم عبارة "الوقت ينفد". (الجزيرة)
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