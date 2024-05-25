في غزة.. كم بلغ عدد المفقودين منذ بداية الحرب؟

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وقالت الوزارة في بيان إنه وصل للمستشفيات "46 شهيداً و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 80,420 منذ بدء المعارك.وتشير إحصائيات رسمية فلسطينية إلى أن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين منذ بدء الحرب، ويرجح أن غالبيتهم قضوا تحت الأنقاض، دون أن تتمكن الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني من انتشالهم.