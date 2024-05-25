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عربي-دولي

في غزة.. كم بلغ عدد المفقودين منذ بداية الحرب؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 15:03
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحرب المستمرة إلى 35903 شخص غالبيتهم من المدنيين، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، في السابع من تشرين الأول hglhqd.
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وقالت الوزارة في بيان إنه وصل للمستشفيات "46 شهيداً و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 80,420 منذ بدء المعارك.

وتشير إحصائيات رسمية فلسطينية إلى أن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين منذ بدء الحرب، ويرجح أن غالبيتهم قضوا تحت الأنقاض، دون أن تتمكن الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني من انتشالهم.
ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ232 ونزوح نحو مليوني فلسطيني في غزة من مناطق سكنهم، فإن 20 ألفاً منهم أصيبوا بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
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