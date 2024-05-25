القسام تعلن أسر جنود في غزة.. والجيش الإسرائيلي ينفي

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أسر جنود إسرائيليين بعد اشتباك في نفق بمخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

وكشف أبوعبيدة في كلمة مسجلة أن مقاتلي القسام استدرجوا قوة من الجيش الإسرائيلي داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام نفذوا عشرات العمليات على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا وبيت حانون ورفح في القطاع.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أو الفصائل الأخرى في غزة أسر جنود إسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي في منشور مقتضب "وجود أي واقعة اختطف خلالها جندي إسرائيلي". (العربي)