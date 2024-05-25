في كندا.. إطلاق نار على مدرسة يهودية للبنات

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على خلفية التوترات في الشرق الأوسسط، تعرّضت مدرسة "بايس تشايا موشكا"وهي مدرسة ابتدائية يهوديّة للبنات في تورنتو بكندا، قبيل الساعة الخامسة صباحا، لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات وفق ما أعلنت الشرطة.وقال مفتّش الشرطة بول كراوتشيك خلال مؤتمر صحافي إنّ المشتبه بهم خرجوا من سيّارة داكنة اللون و"فتحوا النار على المدرسة وألحقوا أضرارا بواجهة المؤسّسة".وستعزّز الشرطة انتشارها في الحيّ وفي محيط المدارس والمعابد اليهوديّة الأخرى.وأضاف كراوتشيك "لن نتجاهل الأدلّة وما حدث هنا وما الذي كان هدفا لإطلاق النار. لكن في الوقت نفسه سيكون من الخطأ الاكتفاء بمجرّد إطلاق تكهّنات في هذه المرحلة".وندّد رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد على منصّة "إكس" بما عدّه "تجليا صارخا لمعاداة السامية".وقالت منظّمة "أصدقاء مركز سيمون فيزنتال" اليهودية من جهتها إنّها "رُوّعت" من جرّاء إطلاق النار.واعتبر الرئيس التنفيذي للمنظّمة مايكل ليفيت أنّ "هذا التصعيد الصادم للعنف الموجّه ضدّ أطفال يهود أبرياء يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للقادة السياسيين في مدينتنا وفي كلّ أنحاء بلدنا". (سكاي نيوز عربية)