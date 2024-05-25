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عربي-دولي

قتلى وجرحى من قوات الصحوة في هجوم شمالي بغداد

Lebanon 24
25-05-2024 | 23:15
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قال مسؤولون ومصادر أمنية إن عنصرا واحد على الأقل من قوات الصحوة السنية قتل في هجوم بعبوة ناسفة عند نقطة تفتيش في خان بني سعد على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي بغداد.

 وذكر مصدران أمنيان ومصدر طبي أن مقاتلين اثنين من قوات الصحوة الموالية للحكومة قتلا وأصيب ما لا يقل عن ستة منهم خمسة جنود عراقيين في الهجوم.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، إن شخصا قتل جراء انفجار عبوتين ناسفتين قرب نقطة التفتيش مساء السبت. وأضافت في بيان أيضا أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

  (سكاي نيوز)

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