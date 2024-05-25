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عربي-دولي

الجيش الروسي سيضيف روبوتًا جديدًا إلى عتاده العسكرية.. هذه مهامه

Lebanon 24
25-05-2024 | 23:10
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس سينتهون قريبا من اختبار منظومة روبوتية جديدة مخصصة لإزالة الألغام.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "RATM Holding" الروسية أن "شركة Complete Technic التابعة لمؤسستنا حاليا تقوم بإجراء الاختبارات النهائية على منظومة روبوتية طورتها لإزالة الألغام، الاختبارات يشرف عليها خبراء من الشركة ومن الجمعية الروسية لتطوير تقنيات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية".
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وأضاف البيان:"درس الخبراء سبلا متنوعة لتطوير هذه المنظومة، واستقروا على التصميم الذي سيكون أكثر فاعلية في العمل، المنظومة قادرة على إنشاء ممرات آمنة للخبراء وإزالة الألغام وتدمير كافة الأجسام المتفجرة، الأمر الذي سيقلل من المخاطر على حياة خبراء المتفجرات".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن المنظومة الجديدة ستحدث طفرة في مجال إزالة الألغام، فهي ليست قادرة على اكتشاف الألغام الموجودة على سطح التربة فحسب، بل واكتشاف الألغام الموجودة في طبقات أعمق أيضا.

ويمتلك الجيش الروسي حاليا العديد من الروبوتات المخصصة لإزالة الألغام مثل روبوتات "كوبرا-1600" وروبوتات "أوران-6" كما أعلنت مؤسسة "روستيخ" العام الماضي عن تطوير روبوت عسكري متعدد الاستخدامات يمكن استعماله لإزالة وتدمير الألغام. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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