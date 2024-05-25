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عربي-دولي

بعد إصابتها بالسرطان... أول تعليق من أسماء الأسد (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 23:35
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نشرت الرئاسة السورية فيديو للسيدة أسماء الأسد البالغة من العمر 48 عاما ، في أول ظهور لها منذ إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم المعروف بـ"لوكيميا".

وفي التفاصيل، قالت السيدة أسماء الأسد في الفيديو إنها تلقت العديد من الرسائل الداعمة من الناس مليئة بالمحبة والمساندة، مؤكدة على أنها "أعطت العائلة المزيد من القوة في هذا الظرف".

وتابعت: "أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة، وأنا سأخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة برب العالمين". (الجديد)

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