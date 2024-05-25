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عربي-دولي
اتفاق سوداني إيراني على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين
Lebanon 24
25-05-2024
|
23:19
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أفادت وكالة أنباء السودان "سونا" بأن وزير خارجية السودان حسين عوض علي نقل للقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني تعزية رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والشعب السوداني في وفاة الرئيس الإيراني إبراھيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللھيان ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية مؤخرا.
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وأكد الوزير حسين عوض علي "تضامن السودان حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الايراني الشقيق في ھذا الحادث الأليم بفقدان إيران لرئيسھا وأحد قادتھا الذين تميزوا بالحكمة والدراية، ووزير خارجيتها المقتدر"، معبرا عن "ثقته في أن إيران ستتجاوز ھذه الفاجعة سريعا باستنادھا إلى مؤسساتھا الراسخة والعريقة"، وفق "سونا".
من جانبه، أعرب علي باقري عن "شكرھم العميق لما وجدوه من دعم ومساندة قوية إثر ھذا الحدث الاليم من القيادة السودانية عبر برقيات التعزية التي حملت كلمات مؤثرة تعبر عن روح التضامن والإخاء، وكذلك من خلال زيارة وزير الخارجية الحالية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبث الطمأنينة في نفوس الإيرانيين"، حسب "سونا".
وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات، وذلك بعيد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينھما مؤخرا وشروعھما في فتح السفارتين مجددا، وتم الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدي الآخر للمساھمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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