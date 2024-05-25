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عربي-دولي

السفير الروسي في واشنطن يُهاجم بايدن: هذا أمر غير مقبول

Lebanon 24
25-05-2024 | 23:35
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عقب إدلاء بايدن بتصريح هجومي ضد الزعيم الروسي، واصفا إياه بـ "الطاغية القاسي"، صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يهين الشعب الروسي بأكمله بهجماته على رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لرئيس.
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وقال أنطونوف: "أنا أعتبر مثل هذا السلوك غير مقبول لأي سياسي مسؤول، ناهيك عن رئيس بلاد. فالوقاحة اللفظية ومحاولات تأكيد الذات على حساب صورة رئيسنا تعكس غضب واشنطن من أن روسيا بلغة أمريكا تتحدى "النظام العالمي القائم على قواعد"".

وأكد السفير الروسي أنه "قد حان الوقت لكي تتقبل الدوائر الحاكمة المحلية حقيقة أننا سنواصل اتباع سياسة مستقلة وسيادية تعتمد على المصالح الوطنية".

وشدد أنطونوف على أنه من خلال شن هجمات ضد الرئيس بوتين، فإن بايدن "يهين الشعب الروسي بأكمله، الذي يظهر وحدة لا تتزعزع حول زعيم الدولة". (روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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