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عربي-دولي

الحوثيون يعلقون على إعلان أبو عبيدة أسر وقتل جنود إسرائيليين

Lebanon 24
26-05-2024 | 00:10
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علق المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، على إعلان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين في جباليا.

وقال المكتب السياسي للحوثيين: "نشيد ونبارك العملية الجهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام ضد العدو الصهيوني".

 وأضاف: "لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم".

 ورأى  المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" أن "هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو الإسرائيلي وتلحق به الخسائر الفادحة"، مضيفا: "هذه العمليات تأتي في سياق الحق الطبيعي والمشروع في الرد على مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة". (روسيا اليوم)

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