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عربي-دولي

لتطوير العلاقات.. بوتين يزور أوزبكستان في زيارة رسمية

Lebanon 24
25-05-2024 | 23:56
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أعلنت الخدمة الصحافية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة تستغرق يومين لأوزبكستان، حيث سيجري محادثات مع رئيس البلاد شوكت ميرزوييف.

وكما أفادت الخدمة الصحافية، سيناقش بوتين وميرزوييف خلال المحادثات الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الحالية.
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وسيشارك رئيسا الدولتين أيضا في الاجتماع الأول لمجلس إقليمي روسيا وأوزبكستان. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التوقيع على العديد من الوثائق المشتركة خلال الزيارة. ومن المقرر أن تعقد فعاليات عمل بوتين الأولى في أوزبكستان مساء يوم 26 أيار. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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