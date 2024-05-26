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ترامب يتعهد بوقف النزاع في أوكرانيا في حال فوزه بانتخابات الرئاسة

Lebanon 24
26-05-2024 | 00:30
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جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وعوده بوضع حد لنزاع أوكرانيا ومنع الانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة في حال إعادة انتخابه.

وقال ترامب بكلمة ألقاها في المؤتمر الوطني التحرري في واشنطن: "قبل عودتي إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بعد فوزي بالانتخابات الرئاسية سأوقف الحرب الرهيبة بين روسيا وأوكرانيا وإنفاقنا مئات ملايين الدولارات على صراعات الآخرين وأنقذ أرواح".

وتعهد بـ"استئناف جهود السلام والاستقرار ووقف مسار الرئيس الحالي جو بايدن نحو حرب عالمية ثالثة".

 وأضاف: "هل تعرفون أننا نتحرك نحو حرب عالمية ثالثة؟".

 وأعلن ترامب أكثر من مرة أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ينوي تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة.

( روسيا اليوم)
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