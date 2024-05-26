ليصلوا إلى أميركا.. كولومبيا ترفض إغلاق غابة دارين أمام طالبي الهجرة

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رفض وزير خارجية كولومبيا لويس جيلبرتو موريلو إغلاق غابة دارين، الطريق الرئيسي للهجرة إلى الولايات المتحدة على الحدود مع بنما، رغم نية بنما إغلاقها.وقال موريلو في حديث لوكالة "فرانس برس" أمس السبت: "هذا نقاش يجب أن يستمر، لكن من الواضح أن كولومبيا لن تقدم على إغلاق الحدود أو إغلاق حدود دارين، لأننا نرى على العكس من ذلك أن ما يتعين علينا أن نقدمه هو فتح منافذ أكثر إنسانية لمن يعبرون هذه المنطقة".وكان رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو قد تعهد بترحيل المهاجرين الذين يعبرون غابة دارين من كولومبيا المجاورة في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.وقال: "بمساعدة دولية سنطلق إجراءات ترحيل لجميع الأشخاص الموجودين هناك مع احترام حقوق الإنسان"، مضيفا "غابتنا ليست طريق عبور، لا... إنها حدودنا". (روسيا اليوم)