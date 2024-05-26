نشرت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية تقريراً وثائقياً تحدثت فيه عن "عرائس القاصرات" في أفغانستان، مُسلطاً الضوء على معاناتهنّ مع الزواج المُبكر في دولةٍ مزقتها الصراعات والأزمة الإقتصادية.

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القصة التي تناولها التقرير ليست عادية، إذ أنها تعكسُ مُضي الكثيرين من الأفغان إلى بيع فلذات أكبادهنّ من أجل سداد الديون، الأمر الذي يُشكل ضربة إنسانية يندى لها الجبين.

الوثائقي سلّط الضوء على قصّة بُشرى، وهي فتاتة أفغانية لم تبلغ من العمر 10 سنوات، لكنها باتت زوجة لرجلٍ يكبرها بعقود.

حدث ذلك في ولاية لغمان شرق أفغانستان، حيث دفع اليأس محمد نبي إلى التخلّي عن ابنته الصغرى بشرى التي باتت تعيشُ اليوم في كنف عائلة أخرى.

يقول الأب الخمسيني (54 عاماً) إنّه وصل إلى المشتري عن طريق بعض المعارف، ليعرض عليه شراء ابنته مقابل 5500 دولار، وهو المبلغ الذي كان متوجباً عليه للدائنين.

لكنّ تلك الأموال لم تفِ بالغرض، بحسب الأب، إذ أنّ العائلة مازالت تعيش فقراً مدقعاً خصوصاً أنّ الرجل أصبح جليس المنزل منذ سنوات بعدما أصيب بشلل جزئي، كما أنّه يحتاج إلى أدوية وعلاج يستوجب ذهابه إلى إسلام آباد الباكستانية لكنّ ذلك ليس متاحاً، فيما لا تسمح طالبان للأفغانيات بالعمل.

ويصف الرجل وضعه بأنه صعب للغاية إذ ليس لديه ما يأكله مع أولاده وزوجته، ومن هنا كان الخيار الموجع التضحية بابنته الصغرى، كي يعيش الباقون وفق ما يعتقد. مع ذلك، فإن الأب يدرك تماماً أنّ ما قام به عمل شنيع، قائلاً إنّه حزينٌ على بيع بشرى، لكنّ أحداً لن يفهم أسباب بيعها إلّا مَنْ هم في مثل ظروفهم.

وتقول والدة بشرى بصري (35 عاماً) إنّها وزوجها اضطرا لبيع بشرى من أجل سداد الديون، إذ كان الدائنون يطالبونهما يومياً بدفع الأموال، مشيرةً إلى أنّ ذلك كان الحل الأنسب بالنسبة لهما.

رؤية بشرى تتوقف على موافقة الزوج المشتري بذلك، بل إنّ الأمر وصل بالأم إلى حدّ تجنّب رؤية ابنتها بشرى حتى لا تشعر بالمزيد من الذنب جرّاء التخلّي عن ابنتها.

تسكن الفتاة اليوم في المقاطعة نفسها لكنّها في منزل يقع في مديرية قرغيي، ويبعد عن منزل والديها نحو ساعة أو أكثر.

بحسب "إرم"، فقد تم اللقاء مع الفتاة، إذ كانت خجولةً نوعاً ما، فهذه الزوجة ذو الـ 7 سنوات تقوم بكل شيء هنا، تطبخ تكنس تنظف ترتب، لكنها أيضاً لا تذهب إلى المدرسة، كما لا تلعب كما باقي الأطفال العاديين.

تقول بشرى: "تراكمت الديون على والدي، لذلك أنا في هذا المنزل اليوم. كنت أعرف أنّ أبي كان قلقاً جدّاً بسبب ديونه، لكن لم أكن أعرف أنّه باعني حينها، لكنّني لم أتحدث عن الأمر".

ولدى سؤال الأب عمّا إذا كانت لديه خطط في بيع طفل آخر، فلم يتردد بالقول إنّه إذا بقي الأفق مسدوداً أمامه، فهو سيأخذ تلك الخطوة حتماً.

حال هذه العائلة كحال الملايين من العائلات في أفغانستان، إذ ليست هناك أرقاماً محددة لحالات بيع أولادها والفتيات، لكن حجم الفقر يشير إلى أنّ المئات يلجأون إلى ذلك الخيار لحلّ مشاكلهم المادية.

الأمم المتحدة كانت أعلنت في مارس أنّ نحو 24 مليون شخص، من أصل عدد السكان البالغ نحو 40 مليوناً سيحتاجون إلى دعم إنساني منقذ للحياة العام 2024.