وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب غزة إبادة جماعية حقيقية

وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، السبت، الوضع في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية حقيقية".

وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها وزير من الحزب الاشتراكي الإسباني الذي يقود الائتلاف الحكومي مصطلح "إبادة جماعية" في وصف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

في السابق، كان وزراء الحكومة من حزب الائتلاف الأصغر اليساري المتطرف سومار، الوحيدون الذين وصفوا تصرفات إسرائيل في فلسطين بأنها "إبادة جماعية".

وفي حديثها لإذاعة RTE الإسبانية على هامش عرض عسكري في مدينة أوفييدو الشمالية، قالت روبليس، إن بلادها "لا يمكنها تجاهل الوضع في غزة".

وشددت على أن "السلام" أولوية القوات المسلحة الإسبانية والحكومة. (الأناضول)