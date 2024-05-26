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عربي-دولي
دمّرت تجمعًا كبيرا.. روسيا تستهدف قوات كييف في دونيتسك
Lebanon 24
26-05-2024
|
00:53
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير تجمّع عسكري كبير لقوات كييف في جمهورية دونيتسك براجمات صواريخ "غراد".
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن هذا الاستهداف الناجح ليلا جاء نتيجة العمل المنسق لعناصر أطقم راجمات صواريخ "غراد".
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وأضاف البيان: "تواصل وحدات المدفعية التابعة لفيلق الجيش الأول تنفيذ المهام على مدار الساعة لتدمير بطاريات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية ومستودعات الذخيرة وتدمير الهياكل الدفاعية ومراكز القيادة وأسلحة العدو النارية والمعدات العسكرية في دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة".
وأكدت بيانات المراقبة تدمير مستودعات الذخيرة وعناصر القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة.
بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية نفذت عملية إجلاء للمدنيين من مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وقدمت لهم المساعدة الطبية اللازمة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قام جنود مجموعة قوات "الشمال" بإجلاء مدنيين من فولتشانسك من تحت قصف القوات الأوكرانية". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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