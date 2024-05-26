لمدة 5 أعوام.. تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي في بوركينا فاسو

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اتفق المشاركون في الحوار الوطني الذي عقد في بوركينا فاسو على تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي في البلاد بقيادة إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي 5 أعوام إضافية.وقال العقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني، في ختام أعماله إنّ "مدة المرحلة الانتقاليّة حُدّدت بـ60 شهرا، اعتبارا من الثاني من يوليو/تموز 2024".وجاء في نص الميثاق أيضا أنه "يمكن إجراء الانتخابات التي تمثل نهاية المرحلة الانتقالية قبل هذا الموعد النهائي إذا سمح الوضع الأمني بذلك".وأضاف ديالو أنّ النقيب تراوري الذي تغيّر وضعه من "رئيس انتقالي" إلى "رئيس بوركينا فاسو"، سيكون قادرا أيضا على الترشح في "الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية" التي ستنظم في نهاية هذه المرحلة. (الجزيرة)