وصول شاحنات مساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول قطاع غزة

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم، إن شاحنات مساعدات إنسانية بدأت في الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، قادمة من معبر رفح، تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول قطاع غزة.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت يوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن اتفقا على ضرورة إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم وذلك بصورة مؤقتة.

وقالت الرئاسة إن إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم سيكون مؤقتا لحين "التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وجاء الاتفاق المصري-الأميركي خلال اتصال بين الرئيسين، بحثا خلاله التطورات في قطاع غزة، حيث أكدا على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني". كما جدد الزعيمان، بحسب الرئاسة المصرية، رفضهما لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين ودعمهما لمنع توسع الصراع، كما تضمن الاتصال تأكيد "ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية". (سرايا)