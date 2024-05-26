طريقة جديدة.. هكذا يفرّ الأوكرانيون من الخدمة العسكرية

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يحاول الأوكرانون التخلص من الخدمة العسكرية، من خلال الهرب من منفذ جديد عبر طريق سريع يؤدي إلى الحدود مع مولدوفا.وقال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا لوكالة "نوفوستي": "توصل الأوكرانيون إلى طريقة جديدة للهروب إلى الخارج عبر منطقة العبور المولدوفية وطريق أوديسا ريني السريع، حسب ما أكده لي الرفاق".وأضاف: "تعلن المقاومة عن طريقة جديدة للهروب حيث يقود الأوكرانيون سياراتهم على طول طريق أوديسا ريني السريع، ويعبرون إلى الأراضي المولدوفية بين نقاط التفتيش. لا يمكنهم التوقف في منطقة الترانزيت هذه، لذلك يتركون سياراتهم على الطريق ويتجهون نحو قرية بالانكا المولدوفية مشيا على الأقدام".ولفت إلى أنه في السابق كان الفارون يشترون سيارات رخيصة للهروب بها ورميها على الحدود أو في الغابات، والآن تظهر الشاحنات متوقفة على طول الطريق في احتجاج سائقي الشاحنات على قرار تجنيدهم بعد تأجيل سحبهم للخدمة للحفاظ على حركة النقل في ظل حصار الجيش الروسي المنافذ البحرية.ويحظر مرسوم التعبئة العامة الذي أصدره زيلينسكي مؤخرا مغادرة الرجال بين 18 و60 عاما تحت أي ظرف، كما منع تجديد وثائقهم في الخارج لإجبارهم على العودة والالتحاق بحربه. (روسيا اليوم)