ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "إيران لا تزال تشكل واحدة من المشكلات الكبرى في العالم. وظهرت انتهاكات الملالي جلية عندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول. وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط كُثر، فهناك حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، كما ولإيران ما لا يقل عن خمس منظمات وكيلة أخرى في العراق، ومنظمات أخرى في باكستان وفلسطين، وقد تلقت جميعها التدريب والدعم الإيراني. وفي كثير من الأحيان، كان فيلق القدس، ذراع العمليات السرية الخاصة للحرس الثوري الإسلامي، هو من يدير العمليات. في الحقيقة، لقد وصلت أذرع إيران إلى كل أنحاء العالم".

وبحسب الصحيفة، "حتى تلك الأذرع الأكثر وضوحًا وأهمية من الصعب معالجتها بالوسائل التقليدية، كما أثبتت المملكة العربية السعودية والآن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين في اليمن. إن القوات البحرية الدولية المتعددة التي تحاول إبقاء البحر الأحمر مفتوحًا هي قوات دفاعية للغاية خوفًا من التصعيد، وبالتالي عندما يتعلق الأمر بتأمين الشحن، فإن جهودها لم تكن ناجحة. أما قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة فهي أكثر عدوانية ولكنها تبالغ في استخدام قوتها. لقد أصبحت القوات التي دربتها إيران جيدة جدًا في "التضمين والتهرب" لدرجة أن أياً من الأساليب الهجومية أو الدفاعية لا تعمل بشكل جيد ضدها. وهذا يجعل "ضرب رأس الأفعى" هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق للعديد من المعلقين، ولكن ماذا يعني هذا في الواقع؟ هل يعني حربا مباشرة ضد إيران؟"

وتابعت الصحيفة، "بحرياً، قد يكون الأمر صعباً. فقد أظهرت عملية "فرس النبي"، الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة عام 1988 على أهداف بحرية إيرانية في الخليج العربي، لطهران أنه في صراع تقليدي مع الولايات المتحدة وحلفائها، لم يكن أمام البحرية الإيرانية سوى فرصة ضئيلة أو معدومة. لقد أمضى الملالي العقود الفاصلة في الاستثمار بكثافة في قوات غير متماثلة مصممة خصيصًا لتحدي الهيمنة البحرية التقليدية. وكانت إيران تفعل ذلك قبل فترة طويلة من بدء أوكرانيا، بنجاح، في القيام بنفس الشيء ضد الروس في البحر الأسود. وبالتالي فإن القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIN) ليست هي المشكلة، حيث يبلغ مجموعها حوالي 19 غواصة، وسبع فرقاطات قديمة وجديدة، وثلاث طرادات، و21 زورق دورية. ويتكون أسطول الإمدادات والأسطول المساعد للقوة البحرية من مزيج من الأنواع التي يعود تاريخ العديد منها إلى السبعينيات".

وأضافت الصحيفة، "إن القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية هي موضوع آخر. فقوات الحرس الثوري الإيراني تتبع مباشرة المرشد الأعلى، وكما يوحي اسمها، فهي لا تحرس الأمة الإيرانية فحسب، بل الثورة الإسلامية نفسها، وهي حركة سياسية - دينية، وليست قطعة أرض. وتم تصميم الجناح البحري للحرس الثوري الإيراني بشكل واضح ليكون من الصعب ضربه أو الدفاع ضده. وتمتلك قوات الحرس الثوري الإيراني مجموعة كبيرة من القوارب السريعة، بعضها كبير وحديث ومجهز تجهيزًا جيدًا، وبعضها لا يزيد عن مركبة مائية مزودة بقذيفة آر بي جي أو متفجرات مربوطة بها. المهم أن عددهم بالآلاف. وفي الآونة الأخيرة، كانوا يعملون بشكل أوثق مع القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعمل كقوة مضاعفة".

وبحسب الصحيفة، "لقد كانت قوارب الحرس الثوري الإيراني الأكبر حجمًا تحشد السفن الحربية عند دخولها الخليج منذ عقود، لذا فإن تقنيات المراوغة التي يتبعها الغرب معروفة جيدًا لهم. ولكن، ماذا لو كان افتراضنا الطبيعي للكفاءة يعني أن الدرجات التي منحناها لهم كانت عالية جدًا وبالتالي فإن الضرر الذي لحق بهم كان مبالغًا فيه؟ يمكنك بسهولة أن تتوصل إلى استنتاج مفاده أن توقعاتنا ربما كان مبالغا فيها، وهذا أمر مهم لأن هذا النوع من التحليل يشكل الأساس للحسابات السياسية، أو على الأقل ينبغي أن يكون كذلك.إن استرضاء إيران قد فشل: في غزة، وفي اليمن، وفي سعيهم للحصول على سلاح نووي، وما إلى ذلك. لقد أدركت إيران مدى الضعف الغربي أمام حروب "المنطقة الرمادية" والأنشطة التي يمكن إنكارها لفترة طويلة، لكنها أصبحت أكثر جرأة على نحو متزايد بسبب الدرجة التي تعمل بها والغياب شبه الكامل لرد غربي متماسك".

وتابعت الصحيفة، "في غزة، يتفق الكثيرون على أن الاستجابة الحالية ليست مناسبة أو فعالة، ومع ذلك لا يوجد إجماع كبير حول ما ينبغي أن تكون عليه. وفي جنوب البحر الأحمر، فشل الغرب في التعاون مع فرقة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي. ومن المثير للدهشة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قدمتا للتو تعازيهما الدبلوماسية في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية. بات من الواضح أن الغرب لا يريد خوض حرب مع إيران، ومن المحتمل جدًا أن يزداد سلوك المرشد الأعلى سوءًا في اتخاذ إجراءات وقائية لاغتنام فرصة التعطيل التي أتاحتها وفاة الرجل الثاني في رئاسته".