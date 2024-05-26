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عربي-دولي

لأوّل مرة منذ 24 عامًا.. الرئيس الفرنسي يزور ألمانيا

Lebanon 24
26-05-2024 | 02:31
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يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد دولة إلى ألمانيا في زيارة ستستمر ثلاثة أيام، لإعادة تأكيد قوة العلاقات الثنائية ومحاولة التغلب على الخلافات.

وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الأوروبية، ستتميز الزيارة برموز الوحدة والصداقة بين أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي، يتخللها إلقاء خطب حول أوروبا وزيارة للنصب التذكاري للهولوكوست.
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ويقال في أروقة الرئاسة الألمانية "نحن لا نحتفل كثيرا بما حققناه سويا" منذ المصالحة الفرنسية الألمانية عام 1963.

من جانبه يقول الإليزيه "يمكننا التحدث كثيرا عن تقلبات الثنائي الفرنسي الألماني، لكن ثمة أيضا ديمومة وعمقا في العلاقات بين الشعبين، وهذا ما تُظهره زيارة الدولة هذه".

وهذه أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى الجارة الكبيرة منذ زيارة جاك شيراك عام 2000. وكانت الزيارة مقررة في تموز الماضي، لكنها أرجئت بسبب أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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