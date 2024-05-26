لأول مرة منذ 5 سنوات.. قمة صينية يابانية كورية جنوبية

يصل زعيما الصين واليابان إلى سول، اليوم الأحد، للاجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية بشكل منفصل، قبل يوم من اجتماعهما الثلاثي الأول منذ أكثر من 4 سنوات.

لا يتوقع صدور أي إعلان يتضمن تغييرات جوهرية عن القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان الاثنين.

لكن مجرد استئناف المحادثات الثلاثية المباشرة على أعلى مستوى "علامة جيدة" على أن الجيران الآسيويين الثلاثة عازمون على تحسين علاقاتهم.

عقب وصولهما إلى سول، اليوم الأحد، سيعقد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثات ثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة وقضايا أخرى محل اهتمام مشترك، بحسب مسؤولين كوريين جنوبيين.

من المتوقع أن يجتمع لي وكيشيدا بشكل ثنائي منفصل.

عندما يجتمع يون ولي وكيشيدا في جلسة ثلاثية غدا الاثنين، سيناقشون التعاون في 6 مجالات: التبادلات الشعبية، وتغير المناخ، والتجارة، وقضايا الصحة، والتكنولوجيا ومواجهة الكوارث، وفقا لمكتب الرئيس الكوري الجنوبي.

ولا يتوقع أن يناقش الزعماء موضوعات حساسة أخرى مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية، ومطالبة الصين بالسيادة على تايوان، والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. (سكاي نيوز)