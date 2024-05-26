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عربي-دولي

خبر جديد عن مفاوضات "هدنة غزة".. هذا ما تم الكشف عنه

Lebanon 24
26-05-2024 | 02:53
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قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن اجتماعا عقد في باريس، الجمعة، بين مدير الاستخبارات الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري، أحرز تقدما باتجاه استئناف محادثات إطلاق سراح الرهائن في غزة، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس".
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ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار مؤقت إلى طريق مسدود قبل أسبوعين، بعد عدة أيام من المحادثات في القاهرة والدوحة.

ويرى البيت الأبيض أن التوصل لهدنة هي الطريق الوحيد الممكن لوقف إطلاق النار وإمكانية إنهاء الحرب التي أصبحت مشكلة سياسية لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين، السبت، إن مدير الموساد، ديفيد بارنيا، ناقش "تطوير إطار عمل لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن" مع بيرنز ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقدم بارنيا النقاط الرئيسية للموقف الإسرائيلي المحدث، ولكن لم يعط رئيس الوزراء القطري اقتراحا إسرائيليا رسميا وخطيا لإرساله إلى حماس، وفقًا لمصدر مطلع على الاجتماع.

و"في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم استئناف المفاوضات على أساس مقترحات جديدة، بقيادة الوسطاء المصريين والقطريين والمشاركة الفعالة للولايات المتحدة"، كما قال المسؤول الإسرائيلي.

بالمقابل، كشف مسؤول مطلع لرويترز، إنه تم اتخاذ قرار باستئناف المحادثات هذا الأسبوع، بعد اللقاء الأخير. (الحرة)
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