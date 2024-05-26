من تحت الركام.. شاب فلسطيني يدعو إلى استمرار مقاومة إسرائيل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمواطن فلسطيني نجا من قصف إسرائيلي استهدف منزله وأدى إلى استشهاد خمسة من أفراد عائلته، وذلك في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر الشاب محمد الحواجري وهو تحت الركام ويعمل رجال الإنقاذ على انتشاله وهو يردد: "لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كرِه الكافرون".