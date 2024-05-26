من تحت الركام.. شاب فلسطيني يدعو إلى استمرار مقاومة إسرائيل (فيديو)

"يدعي ويوحد الله وهو تحت الأنقاض" انا راضي بقضاء الله وقدره وعارف ان ولادي استشهدوا"
5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف على منزل يعود لعائلة الحواجري في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع ،ليلة امس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ pic.twitter.com/5wjHtJGUDg
— ابووسيم ال محسن (@zPSppFP7cYVaWWb) May 25, 2024
"يدعي ويوحد الله وهو تحت الأنقاض" انا راضي بقضاء الله وقدره وعارف ان ولادي استشهدوا"
5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف على منزل يعود لعائلة الحواجري في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع ،ليلة امس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ pic.twitter.com/5wjHtJGUDg