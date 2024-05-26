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عربي-دولي

من تحت الركام.. شاب فلسطيني يدعو إلى استمرار مقاومة إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2024 | 03:28
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمواطن فلسطيني نجا من قصف إسرائيلي استهدف منزله وأدى إلى استشهاد خمسة من أفراد عائلته، وذلك في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
 
ويظهر الشاب  محمد الحواجري وهو تحت الركام ويعمل رجال الإنقاذ على انتشاله وهو يردد: "لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كرِه الكافرون".
 
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وقال الشاب أيضا: "يا إخوانّا استمروا في الطريق" وهو على ما يبدو دعوة للاستمرار بالصمود والمقاومة وسط اشتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جباليا. (عربي21)
 
المصدر: عربي21

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