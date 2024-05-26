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عربي-دولي

حاكم ولاية داكوتا الأمريكية: سياسات بايدن تخدم روسيا وإيران

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:00
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قال حاكم ولاية داكوتا الشمالية الأميركية دوغ بيرغوم لشبكة "فوكس نيوز" إن سياسة الطاقة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن تصب لمصلحة خصوم واشنطن، وبينهم روسيا وإيران، حسب تعبيره.

وأضاف الجمهوري المؤيد لنظام كييف: "نحن نخوض حربين بالوكالة، واحدة مع روسيا والأخرى مع إيران، وهؤلاء الخصوم يمولون القتال ضدنا من عائدات النفط التي يتلقونها، لقد ساعدت سياسات الطاقة التي ينتهجها بايدن خصومنا".

 وأشار بيرغوم إلى أن نهج بايدن "ألحق الضرر بصناعة الطاقة الأمريكية وأدى إلى مستويات التضخم المحلية واستنفاد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي".

 وأردف: "بالتأكيد. الطاقة هي أساس كل منتج، ولدينا أسعار طاقة مرتفعة. نحن نقتل الوظائف الأميركية من خلال منحها لدول أخرى". (روسيا اليوم)

 

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