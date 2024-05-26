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عربي-دولي

تسبّبت بخسائر بشرية ومادية.. فيضانات قوية تجتاح أرمينيا (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2024 | 03:55
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون إثر فيضانات عارمة جرفت الطرق والجسور شمالي أرمينيا.

وجاء في بيان الطوارئ الأرمنية أن الفيضانات أسفرت عن تدمير عدد من الطرق وإلحاق ضرر بسكك الحديد، وتم إجلاء 70 شخصا من إحدى القرى.
 
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المصدر: روسيا اليوم
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