تسبّبت بخسائر بشرية ومادية.. فيضانات قوية تجتاح أرمينيا (فيديو)

فيضانات واسعة النطاق في شمال أرمينيا تتسبب بتعطيل حركة القطارات 🇦🇲



أفادت وزارة الداخلية الأرمينية بفيضان نهر ديبيد على ضفتيه شمالي البلاد، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإجلاء العشرات من المنطقة وخسائر في المباني والبنية التحتية، وإلغاء رحلات القطارات بين يريفان وتبليسي في… pic.twitter.com/CZtpOYgP2w