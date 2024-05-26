استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على رفح

استشهد 11 فلسطينيا في 4 غارات إسرائيلية استهدفت ليل السبت وصباح الأحد، منزلا وتجمعات للفلسطينيين وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصاد طبية، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة عدد آخر في قصف منزل لعائلة قشطة، خلف مدرسة العقاد شمال مدينة رفح.

ووسط مدينة رفح استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة مواطنين عند دوار "النجمة" ما تسبب في مقتل 3 أشخاص.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي مواطنا بصاروخ استطلاع في شارع "عوني ضهير" وسط مدينة رفح ما أسفر عن استشهاده، إضافة لاستهداف مواطن آخر في منطقة خربة العدس شمالي المدينة تسبب باستشهاده، وفق مصادر طبية.

وشهدت أحياء الجنينة (شرق رفح) والشابورة (وسط) ومخيم يبنا (وسط) والبرازيل والسلام (شرق) عدة غارات إسرائيلية عنيفة طوال ساعات ليل السبت وصباح الأحد. (الأناضول)