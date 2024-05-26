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عربي-دولي

مرة جديدة.. ولاية أميركية تواجه خطر التعرض لأعاصير

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:05
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أصدر خبراء الأرصاد في ولاية أوكلاهوما الأميركية تحذيرا من إعصار في بعض مناطق الولاية ليلة السبت، وسط استمرار العواصف العاتية في الولاية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما في بيان نشر في صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، إن التحذير خاص بمقاطعتي نوبل في الشمال، وكاي في أقصى الجنوب، وهي منطقة تقع شمال مدينة أوكلاهوما.
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وأضافت: "إذا كنت في طريق هذه العاصفة، فاحتمي الآن!"

وذكرت في منشور ثان أن العواصف خرجت من المنطقة، لكنها حذرت من تحرك عاصفة عبر شمال تكساس قد تتسبب في أضرار بأجزاء من جنوب وسط أوكلاهوما.

ونشرت خدمة الطقس في فورت وورث بولاية تكساس رسالة حذرت فيها سكان منطقتي "إيرا" و"فالي فيو" بأنهم باتوا الآن في المسار المباشر لإعصار محتمل، ويجب عليهم البحث عن مأوى على الفور.

كما سجلت سلطات تكساس بعض درجات الحرارة المرتفعة للغاية خلال ساعات النهار في جنوب الولاية، محذرة السكان المحليين من اقتراب مؤشر الحرارة من 49 درجة مئوية في بعض المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال زاك تايلور، الخبير في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، إن المنطقة تقع في الطرف الشمالي لقبة حرارية تمتد من المكسيك إلى أمريكا الجنوبية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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