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إقتصاد

خبير يكشف.. لماذا ابتعدت الشركات العسكرية الخاصة عن العمل في أوكرانيا؟

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:21
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لفت رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأميركية إلى أن النزاع الأوكراني أصبح غير مفيد للشركات العسكرية الخاصة، وأن كييف قد تنقصها الأموال لتمويل خدماتها.

وأشار إلى أن النزاع في أوكرانيا لم يصبح "فرصة مربحة للشركات العسكرية الخاصة مثلما حدث في مناطق النزاع الأخرى في العالم".
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وذكر أن الشركات العسكرية الخاصة مدرجة عادة في استراتيجيات الدفاع الوطني في المناطق التي تعمل فيها وتستفيد من الميزانية والعقود الحكومية، مؤكدا أن "الوضع في أوكرانيا مختلف عن هذا النموذج".

وأوضح أنه لا توجد لدى كييف أموال تغطي كلفة المرتزقة الأجانب في إطار الميزانية الدفاعية العامة، ويتم التمويل عبر الاستثمارات الخاصة ولهذا السبب لا يزال تمويل الشركات العسكرية الخاصة خاضعا للتقلبات. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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