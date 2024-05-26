إصابة قائد كتيبة إسرائيلي برصاص قناص شمالي قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إصابة قائد كتيبة بالجيش، نجل وزير الإسكان الإسرائيلي السابق آفي إيتام برصاص قناص في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أصيب المقدم إيتمار إيتام، الرائد في لواء بيسلماخ، أمس، بجراح متوسطة"، خلال اشتباك في جباليا.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" إن إيتمار "أصيب بنيران قناص، وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له".

وأوضحت أنه "يشغل منصب قائد كتيبة 6282 احتياط في لواء بيسلماخ".

وقالت إن المقدم المصاب في جباليا، هو نجل آفي إيتام الذي كان عميدا في الجيش الإسرائيلي، قبل أن يشغل عدة مناصب وزارية آخرها وزير الإسكان والبناء بين عامي 2003-2004.

وارتفع بذلك عدد مصابي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 3 آلاف و591 منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023، بينهم ألف و781 من بداية العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته، حسب أحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش.

فيما يبلغ العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي 634 منهم 282 منذ بداية العملية البحرية، وفق بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه. (الأناضول)